Britanya, Covid-19’la mücadelede beş ‘yeni’ ilaç deneyecek: 60’ar gönüllü aranıyor

Britanya’daki 30 hastanede, Covid-19’la mücadele kapsamında beş ilaç denenecek. Farklı sağlık sorunları için geliştirilip kullanılan veya deneme aşamasında olan ilaçlar, bilim dünyası için olmasa da Covid-19’la mücadelede ‘yeni’ olacak.

Fotoğraf: Reuters

Bilim insanları, hastalığa yakalananların yoğun bakım ünitesine yatmasının ve solunum cihazına bağlanmasının önüne geçmesi umulan ilaçları denemek için gönüllü arıyor.

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Kısa adı ‘Accord’ olan, Covid-19’la ilgili araştırma ve geliştirmeyi hızlandırma programı kapsamında denenecek beş ilaç 200 ilaç arasından seçildi. Birkaç aylık denemede sonuç alınmazsa başka bir grup denenecek. Gönüllü olan hastalara yaradığı takdirde Oxford Üniversitesi tarafından yönetilen ulusal araştırma programı kapsamında dikkate alınacak.

Accord bünyesinde çalışan, pandemi araştırmalarının başındaki profesör Tom Wilkinson, her ilaç için 60’ar gönüllü aradıklarını belirterek şöyle devam etti: “Hastalığın ağır seyrini durdurmak, yavaşlatmak için işe yarayan ilaçlar arıyoruz. İyileşme sürecini kısaltmak ve yoğun bakım ihtiyacını azaltmayı hedefliyoruz. Elimizde bir elin parmakları kadar gönüllü var bu sayıyı her ilaç için 60’a çıkarmamız gerek.”

Denenecek ilaçlar şunlar:

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Heparin: Ülkedeki hastanelerde kan pıhtılaşmasının önlenmesi için yaygın kullanılan bir kan inceltici olan ilaç önümüzdeki aydan itibaren Covid-19 hastalarına verilecek. Wilkinson, ilacın enjekte edilmesinden ziyade sprey şeklinde uygulanmasının akciğerlerde etkisi olacağını düşündüklerini söyledi. Wilkinson’a göre virüsün hücrelere girmesini engelleyebilir. İltihap önleyici etkisi olabilir.

Bemcentinib,: Wilkinson, Norveç’teki, BerGenBio tarafından geliştirilen, kanla ilgili hastalıklarda kullanılan tabletin, şans eseri Ebola ve SARS virüsünün de aralarında bulunduğu virüslere karşı koruma etkisi (antiviral) sağlayabileceği anlaşıldığına dikkat çekti.

Medi3506: İltihaplanmaya karşı, deri hastalıkları ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na (KOAH) karşı geliştirilme aşamasındaki ilaç. İlaç firması AstraZeneca’nın astıma karşı da denediği ilaç, bağışıklık sisteminin aşırı çalışması, başka deyişle ‘dosttan çok düşmana dönüşmesine’ neden olan ‘sitokin fırtınası’nın etkisini azaltabilecek özelliğe sahip.

Calquence: Bu da bir AstraZeneca ilacı. Mantle hücreli lenfomanın tedavisinde kullanılıyor. Akciğerlerdeki ileri derecede iltihaplanmalara karşı geliştirildi. Covid-19’a yakalanan hastalarda, akciğerlerde zararı azaltabileceği için seçildi.

Zilucoplan: Belçikalı şirket UCB tarafından, kasların değişik derecelerde zayıflamasıyla özellik gösteren, kronik bir sinir-kas hastalığı Myasthenia gravis’in tedavisi için geliştirildi. Deneme aşamasındaki ilacın, bağışıklık sisteminin, hücreleri öldürebilen ve akciğerde ciddi zarara yol açabilen ‘kompleman sistemi’ adlı bileşeninin aşırı aktif olmasını engelleyebileceği ümit ediliyor.