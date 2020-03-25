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Yaramazlara biraz batar!

Britanya ‘corona’ya karşı 250 bin kişilik gönüllü ordusu için çağrı yaptı

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock corona virüsüyle mücadele kapsamında sağlık sistemine yardım için gönüllü çalışacak 250 bin kişiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Çağrının ardından 170 bin kişi gönüllü olmak için başvurdu. 

Fotoğraf: Reuters

Hancock, Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) destek sağlayacak gönüllülerin, yardıma ihtiyacı olanlara, gıda, ilaç ve malzeme ulaştırıp evde tek başına kalan kişileri telefonla arayarak sohbet edeceğini ifade etti.

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Britanya basını, Hancock’un çağrısına kamuoyundan yanıt geldiğini, 170 bin kişinin gönüllü olmak için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

NHS Müdürü Stephen Powis BBC’ye açıklamasında, “Kriz zamanları insanları bir araya getiriyor. Bu acil bir durum ve hepimiz bu sağlık krizini yenmekte rol alabiliriz” dedi. 

Britanya’da şimdiye dek 8 bin 167 ‘corona’ vakası tespit edilirken, 423 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi tedavi edildi.

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