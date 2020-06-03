Britanya ‘corona’ tedavisinde ibuprofeni denemeye başladı

Britanya’da corona virüsü hastaları için ibuprofen etken maddesinin denendiği bir çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma ekibi, aynı zamanda ağrı kesici olarak kullanılan ibuprofenin solunum güçlüğünü giderebileceğini ve hastaları solunum cihazına bağımlılıktan kurtarabileceğini düşünüyor.

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BBC haberine göre başkent Londra’daki Guy’s and St Thomas Hastanesi ve saygın üniversitelerden King’s College’ın birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, burada corona virüsü tedavisi gören hastaların yarısına rutin tedavilerine ek olarak ibuprofen de verilecek.

Hastalara tablet yerine, iltihaplı romatizma hastalarının kullandığı lipid ibuprofen verilecek.

Hayvalarda olumlu sonuç

Hayvanlar üzerindeki çalışmalar, ilacın akut solunum yetersizliği sendromunu tedavi edebileceğine işaret ediyor. Bu sendrom, ağır corona virüsü vakalarındaki semptomlardan biri.

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Araştırma ekibinden Prof. Mitul Mehta, “Çalışmayı bu sonucun insanlarda da alınıp alınamayacağını görmek için yapıyoruz” dedi.

Kaygılar

Corona virüsü salgınının başlangıcında orta şiddetteki vakalarda ibuprofenin riskli olabileceğine dair kaygılar vardı.

Tıp doktoru olan Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçların enfeksiyonu ağırlaştırıcı bir etki yapabileceğini söylemiş ve hastalara bunun yerine parasetamol almaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Ancak Britanya’da tıp komisyonu nisan ayında corona virüsü vakalarında parasetamol gibi steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçların da güvenli olduğunu açıklamıştı.

İki ilacın da ateş düşürebileceği ve grip benzeri semptomların ortadan kaldırılmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Hafif vakalarda parasetamol öneriliyor

Britanya Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), hafif vakalarda ibuprofene göre daha az yan etkisi olduğu için parasetamol alınmasını öneriyor.

Mide ülseri olanlara ibuprofen önerilmiyor.