Britanya ‘corona’ nedeniyle 2 milyon serbest çalışana ödeme yapacak

Times gazetesi Britanya hükümetinin ülkedeki 5 milyon olan serbest çalışanın 2 milyonuna yeni tip corona virüsü salgınına yönelik önlemler süresince ödeme yapacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Haberde aylık ödemelerin düşük gelirli olduğunu kanıtlayanlarla sınırlı olacağı ve belirli bir üst limitten ödeneceğinin beklenildiği ifade edildi.

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‘Corona’ salgınının ekonomiye etkilerine karşı bazı önlemler açıklayan Britanya tarihinde ilk kez hükümet vatandaşların maaşlarına yardım etmeye yönelik adım atıyor.

Hükümet daha önce de iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşlarının yüzde 80’inin, ayda 2 bin 500 sterline (19 bin lira) kadar hükümet tarafından karşılanacağı duyurmuştu.