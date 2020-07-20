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Yaramazlara biraz batar!

Britanya ‘corona’ aşısından 90 milyon doz daha sipariş etti

Britanya iki potansiyel corona virüsü aşısından toplam 90 milyon doz almak için anlaşma imzaladı.

Fotoğraf: Biontech

Anlaşmaya göre Britanya, Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıdan 30 milyon doz, Fransız şirket Valneva’nın ayrıca geliştirdiği aşıdan 60 milyon doz alacak. Aşının etkili ve uygun olduğu kanıtlanırsa Britanya 40 milyon doz daha alabilecek.

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Anlaşmaların mali değeri yer açıklanmadı.

Britanya, daha önce AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi ortaklığıyla 100 milyon doz potansiyel aşı geliştirmesi için anlaşma imzalamıştı.

Corona‘ya karşı henüz işe yarayan bir aşı bulunmuyor ve uzmanlar milyonlarca kişiye bulaşan ve 600 binden fazla insanın ölümüne yol açan salgının kontrol altına alınması için aşının gerekli olduğunu söylüyor.

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Britanya, aynı zamanda aşı yapılması mümkün olmayan kişiler için antikor almak üzere AstraZeneca ile de anlaşma yaptı.

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