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Yaramazlara biraz batar!

Britanya ‘Brexit’i seçti: Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti’si çoğunluğu aldı

Britanya’daki erken seçimde başbakan Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti zaferle çıktı.

Johnson, seçimi kazanmasının ardından destekçilerine hitap etti. (Fotoğraf: Reuters)

Sandık çıkış anketine göre Muhafazakar Parti 365 milletvekiliyle 650 koltuklu Avam Kamarası’nda çoğunluğu elde etti.

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İşçi Parisi 196, İskoç Ulusal Partisi 52, Liberal Parti 13, Galler Partisi dört, Yeşil Parti de bir milletvekili çıkardı.

Seçim sonuçlarının ardından konuşan Johnson, ‘Brexit’i yaparak ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını sağlayacaklarını söyledi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise bir sonraki seçimde partisinin başında olmayacağını açıkladı.

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Destek aramayacak

Muhafazakar Parti, çoğunluğu sağladığı için başka partinin onayı olmadan Brexit yasasını meclisten geçirebilecek.

Johnson, seçim öncesinde parlamentoda çoğunluğu elde ederek Britanya’yı hızla AB’den çıkaracak Brexit sürecini işletme taahhüdünde bulunmuştu.

AB, İngiltere’nin birlikten ayrılmasını 31 Ekim’den 31 Ocak 2020’ye ertelemişti.

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