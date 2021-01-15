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Yaramazlara biraz batar!

Britanya bir ay boyunca tüm seyahat yollarını kapatacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Britanya’nın, ‘henüz tanımlanmamış yeni ‘corona’ türlerinin riskine karşı korunma’ amacıyla pazartesi gününden itibaren tüm seyahat yollarının kapatılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Bunun yanında, Britanya’da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 1280 kişi hayatını kaybetti. 

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Sağlık bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 55 bin 761 yeni vaka tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19’a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1280 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 87 bin 295’e çıktı. 

Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı ise 3 milyon 234 bin 946’ya ulaştı, 443 bin 234 kişiye de aşının ikinci dozu yapıldı. 

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Hastaneler ve yoğun bakım servisleri baskı altında

Britanya’da Covid-19’un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlamıştı. 

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak’tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Boris Johnson halktan sokağa çıkmamasını istemişti. 

Johnson, geçtiğimiz günlerde, salgın nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.

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