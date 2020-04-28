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Yaramazlara biraz batar!

Britanya: Bazı çocuklar ‘corona’ bağlantılı bir sendromdan ölmüş olabilir

Araştırmacılar, Britanya’da altta yatan sağlık sorunları olmamasına rağmen bazı çocukların nadir görülen bir iltihaplı sendromdan ölmesinin corona virüsü ile ilişkisi olduğuna inanıyor.

Fotoğraf: Facebook

“Altta yatan sağlık sorunları olmayan bazı çocuklar hayatlarını kaybetti” diyen Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, şunları söyledi: “Bu hastalık, corona virüsünden kaynaklandığını düşündüğümüz yeni bir hastalık. Yüzde 100 emin değiliz çünkü bu hastalığa yakalanan bazı kişiler corona virüsü testlerinde pozitif çıkmadı. Bu yüzden şu anda çok fazla araştırma yapıyoruz ama bu bizi endişelendiriyor.”

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Bakan şöyle devam etti: “Bu hastalık nadir görülüyor. Her ne kadar buna yakalanan çocuklar için durum ciddiyet taşısa da, vaka sayısı çok az.”

Öte yandan, İtalyan ve Britanyalı sağlık uzmanları, yüksek ateş ve damar şişkinliği şikayetiyle hastaneye gelen çocuklarda görülen şiddetli iltihap hastalığı ve ‘corona‘ arasında olası bir ilişki olup olmadığını araştırıyor.

İtalya’nın kuzeyindeki doktorlar ülkede dokuz yaşının altındaki dikkate değer derecede yüksek sayıdaki çocukta Asya’da görülen Kawasaki hastalığına benzeyen şiddetli vakaların tespit edildiğini açıkladı.

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