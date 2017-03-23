Britanya Başbakanı May: Saldırgan Britanya doğumlu, geçmişinde istihbaratça izlenen biri

Britanya Başbakanı Theresa May Londra’da dört kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen şahsın Britanya doğumlu olduğunu ve istihbarat tarafından daha önce ‘radikalleşme’ şüphesiyle izlendiğini açıkladı.

Westminster Köprüsü’nden yayaların üzerine araç sürüp üç sivili öldüren saldırgan ardından bir polisi de bıçaklamıştı. Saldırıda 40 kişi yaralanmış, saldırgan vurularak öldürülmüştü.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre May Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, şahsın tek başına hareket ettiğini belirterek, bir dönem istihbaratça şüpheli bulunarak izlendiğini açıkladı. May, saldırganın yine de mevcut istihbarat resmi içinde yer almadığını söyledi.

May’in verdiği bilgiye göre saldırıda, 12 İngiliz, Fransız çocuklar, iki Romen, dört Güney Koreli, bir Alman, bir Polonyalı, bir Çinli, bir Amerikalı ve iki Yunan yaralandı.

Öte yandan Britanya polisi, dünkü saldırıyla ilgili Londra ve Birmingham kentlerinde altı adrese dün gece baskın yaptı.

Scotland Yard Terörle Mücadele Birimi Başkanı Mike Rowley, saldırganın diğer ülkelerde görülen şiddet olaylarından etkilenmiş olabileceğini, ancak olayın arkasında bir örgüt olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Saldırganın kimliği soruşturma devam ettiği için gizli tutuluyor.

May’in açıklamalarından kısa süre sonra IŞİD saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.