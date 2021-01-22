Britanya Başbakanı Johnson: ‘Corona’ mutasyonu daha ölümcül olabilir

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Britanya’da tespit edilen ‘corona’ mutasyonunun yeni bulgulara göre daha ölümcül olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’daki yeni varyant, ilk olarak eylül ayında tespit edilmiş ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu aktarılmıştı. Varyant, o zamandan beri Britanya ve Kuzey İrlanda’da Covid-19’un baskın versiyonu haline geldi ve 50’den fazla ülkeye yayıldı.

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Mutasyonun daha ölümcül olabileceği hakkındaki veriler, hükümete brifing veren Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu’ndaki bilim insanları tarafından değerlendirildi. Bununla birlikte, bulguların bir ön aşama olduğu da belirtildi.

Boris Johnson şunları söyledi: “Daha hızlı yayılmaya ek olarak, şimdi yeni varyantın daha yüksek ölüm oranıyla ilişkili olabileceğine dair bazı kanıtlar var gibi görünüyor.”

Johnson, virüsün yeni türünün Britanya sağlık sistemi üzerinde yoğun bir baskı oluşturduğunu da belirtti.