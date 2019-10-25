Britanya Başbakanı Johnson 12 Aralık’ta seçim çağrısı yaptı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Brexit çıkmazını aşmak için 12 Aralık’ta genel seçim çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Johnson böylece ilk kez, ‘ölüm kalım meselesi’ olarak nitelediği Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma taahhüdünü yerine getiremeyeceğini kabul etti.

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Johnson, ana muhalefette bulunan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’e gönderdiği mektupta, parlamentoya Brexit anlaşmasını onaylaması için daha fazla zaman vereceğini, ancak milletvekillerinin aralık ayında seçim yapılmasını desteklemesi gerektiğini söyledi.

Corbyn ise ne yönde oy vereceğine karar vermeden önce AB’nin Brexit’i erteleme konusunda nasıl bir karar alacağını bekleyeceğini söyledi. Corbyn, yalnızca Johnson’ın Britanya’yı AB’den anlaşmasız çıkarma riski masadan kalktığı zaman seçimi destekleyeceğini tekrarladı.

Diğer muhalefet partileri Johnson’ın seçim önerisini reddetti.

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AB’nin, son tarihi 31 Aralık olarak belirlenen Brexit’in ertelenmesini kabul etmesi bekleniyor.

Britanya parlamentosunun, Johnson’ın Brexit tasarısını kabul edip dakikalar sonra ise tasarıyı Avam Kamarası’ndan geçirme süresini üç günle sınırlayan son derece sıkı görüşme takvimini reddetmesinin ardından Johnson’ın ekibi seçimi Brexit çıkmazını aşmanın tek yolu olarak görüyor.

17 Ekim’de AB ile anlaşan Johnson, daha önce iki kez parlamentoya seçim teklifinde bulunmuş ancak reddedilmişti. Johnson’ın seçim önerisinin kabul edilmesi için 650 parlamenterin üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor.