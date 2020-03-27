Britanya başbakanı da ‘corona’ya yakalandı

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın ‘corona’ testi pozitif çıktı. Johnson, belirtilerinin hafif olduğunu, kendisini resmi konutunda izole ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Salgını tablo ülkede vahim duruma gelene kadar hafife almakla suçlanan 55 yaşındaki Johnson’a, başkent Londra’da ofisi ve konutunun bulunduğu Downing Sokağı 10 Numara’da test yapıldı.

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Haberi video çekerek Twitter’da duyuran Johnson, evden çalışmaya devam edeceğini söyledi. Sözlerine “Size bir haberim var” diye başlayan Johnson, başta Ulusal Sağlık Sistemi çalışanları olmak üzere, polis, sosyal sorumluluk projelerinde çalışanlara ve gönüllülere teşekkür etti.

Son 24 saat içinde inatçı bir öksürük ve ateş gibi belirtiler görüldüğünü ve bu nedenle yapılan testin pozitif çıktğını söyleyen Johnson, teknoloji sayesinde işini aksatmayacağını, ekibiyle iletişim halinde olacağını, Covid-19 salgınıyla mücadele için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Johnson, ‘Evde kal’ çağrısı yaparak hastalığını bulaşmasının engellemek için bunun çok önemli olduğunun da altını çizdi.

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Konuta girip çıkan çok sayıda kişiye test yapılması planlanırken Johnson’ın çok değil iki gün önce Avam Kamarası’ndaki yerini almış ve çok sayıda basın toplantısı yapmış olması milletvekilleri ve gazeteciler için de endişeleri gündeme getirdi.

Çarşamba günü veliaht Prens Charles’ın hastalığa yakalandığı açıklanmıştı.