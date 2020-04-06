Yeni tip corona virüs tedavisi gören Britanya Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.

Fotoğraf: Reuters

Johnson’ın 10 gün önce corona testinin sonucu pozitif çıkmış ve semptomların devam etmesi sebebiyle dün hastaneye kaldırılmıştı.

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Johnson son yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları söylemişti: “Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala corona virüsü semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz.”