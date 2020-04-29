Britanya Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısının oğlu oldu

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds, bu sabah başkent Londra’daki bir hastanede doğum yaptı. Çiftin bir oğlu oldu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Covid-19’a yakalanan, hastanede ve evde tedavi gördükten sonra bu pazartesi işbaşı yapan 55 yaşındaki Jonson’ın nişanlısı Symonds ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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Başbakanın sözcüsü, “Başbakan ve Bayan Symonds oğullarının doğumunu müjdelemekten büyük mutluluk duyuyor. Bebekle ve anneyle ilgilenen Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına şükranlarını sunuyor” dedi.

Doğum haberi duyulunca çifte tebrik mesajları yağmaya başladı.

Symonds, virüse karşı önlem almak için bir süre Johnson’ın yanından ayrılarak ayrı bir yerde kalmıştı.

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Johnson’ın iki evliliğinden dört çocuğu bulunuyor.