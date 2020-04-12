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Yaramazlara biraz batar!

Britanya Başbakanı Boris Johnson taburcu oldu

Hastanede corona virüsü tedavisi gören Britanya Başbakanı Boris Johnson, taburcu edildi.

Fotoğraf: Reuters

Britanya Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasında, Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nden taburcu edilen Johnson’ın, Buckinghamshire bölgesindeki ‘Başbakanlık kır evi’nde dinlenmeye devam edeceği belirtildi. 

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55 yaşındaki başbakanın bir süre daha görevine dönmeyeceği de açıklandı.

Johnson Twitter’dan yaptığı son paylaşımda şunları söylemişti: “Bu zor süreçte benimle ilgilenen tüm NHS (İngiltere Sağlık Hizmetleri) çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Tüm yurttaşlar güvende kalmak için evlerini terk etmesin.” 

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