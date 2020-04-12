Britanya Başbakanı Boris Johnson taburcu oldu

Hastanede corona virüsü tedavisi gören Britanya Başbakanı Boris Johnson, taburcu edildi.
Britanya Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasında, Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nden taburcu edilen Johnson’ın, Buckinghamshire bölgesindeki ‘Başbakanlık kır evi’nde dinlenmeye devam edeceği belirtildi.
55 yaşındaki başbakanın bir süre daha görevine dönmeyeceği de açıklandı.
Johnson Twitter’dan yaptığı son paylaşımda şunları söylemişti: “Bu zor süreçte benimle ilgilenen tüm NHS (İngiltere Sağlık Hizmetleri) çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Tüm yurttaşlar güvende kalmak için evlerini terk etmesin.”