Britanya Başbakanı Boris Johnson taburcu oldu

Hastanede corona virüsü tedavisi gören Britanya Başbakanı Boris Johnson, taburcu edildi.

Fotoğraf: Reuters

Britanya Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasında, Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nden taburcu edilen Johnson’ın, Buckinghamshire bölgesindeki ‘Başbakanlık kır evi’nde dinlenmeye devam edeceği belirtildi.

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55 yaşındaki başbakanın bir süre daha görevine dönmeyeceği de açıklandı.

I’d like to say thank you to all the brilliant NHS staff taking care of me and others in this difficult time. You are the best of Britain.



Stay safe everyone, and please remember to stay at home to protect the NHS and save lives. — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020

Johnson Twitter’dan yaptığı son paylaşımda şunları söylemişti: “Bu zor süreçte benimle ilgilenen tüm NHS (İngiltere Sağlık Hizmetleri) çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Tüm yurttaşlar güvende kalmak için evlerini terk etmesin.”