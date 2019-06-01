‘Britanya başbakan adayları benden destek istedi’ diyen Trump seçimini yaptı: Johnson

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü başlayacağı Britanya ziyareti öncesinde eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti’ye mükemmel bir lider dolayısıyla iyi bir başbakan olacağını düşündüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Sun gazetesine konuşan Trump, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci (Brexit) açmaza girince 7 Haziran’da istifa edeceğini açıklayan Britanya Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May’in yerine geçmek isteyen adayların kendisinden destek istediğini söyledi. Johnson’a açıkça destek veren Trump, “Farklı oyuncuları tanıyorum ama bence Boris çok iyi bir iş çıkarır. Onun mükemmel olacağını düşünüyorum. Onu beğeniyorum, her zaman beğendim. Çok iyi ve yetenekli biri” dedi.

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Kendisinden destek isteyen adayların ismini açıklamayı reddeden Trump, May’in yerine geçebilecek bir diğer aday olan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt için “Evet, onu da beğeniyorum” derken Çevre Bakanı Michael Gove’un ise kendisini İran konusunda eleştirmesini doğru bulmadığını söyledi.

Trump, Brexit süreciyle ilgili olarak da Britanya’nın bütün kartları AB’nin eline verdiğini söyledi.

Muhafazakar Parti’nin yeni liderini temmuz sonuna kadar seçmesi bekleniyor. Partinin yeni lideri Britanya’nın yeni başbakanı olacak. Boris Johnson uzun süredir Muhafazakar Parti liderliği konusu konuşulduğunda en çok adı geçen politikacılardan biri.

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ABD Başkanı’nın geçen yıl yaptığı Britanya ziyareti büyük protesto gösterilerine sahne olmuştu. Bu ziyarette de Trump karşıtı gösteriler bekleniyor.