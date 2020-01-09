Britanya Avam Kamarası, Brexit’i onayladı

Britanya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Avam Kamarası, ülkenin 31 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden (AB) üyeliğinden ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen anlaşmayı onayladı.

Britanya Parlamentosu’ndaki oylama. Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre Avam Kamarası’nın 231’e karşı 330 oyla onayladığı anlaşma, önümüzdeki hafta Lordlar Kamarası’nda görüşülecek.

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Anlaşma Lordlar Kamarası’ndan da geçerse, Kraliçe İkinci Elizabeth’in de onayıyla yasalaşmış olacak. Lordlar Kamarası anlaşma metninde herhangi bir değişiklik yaparsa, anlaşma tekrar oylanmak üzere yeniden Avam Kamarası’na gelecek.