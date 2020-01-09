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Yaramazlara biraz batar!

Britanya Avam Kamarası, Brexit’i onayladı

Britanya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Avam Kamarası, ülkenin 31 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden (AB) üyeliğinden ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen anlaşmayı onayladı.

Britanya Parlamentosu’ndaki oylama. Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre Avam Kamarası’nın 231’e karşı 330 oyla onayladığı anlaşma, önümüzdeki hafta Lordlar Kamarası’nda görüşülecek.

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Anlaşma Lordlar Kamarası’ndan da geçerse, Kraliçe İkinci Elizabeth’in de onayıyla yasalaşmış olacak. Lordlar Kamarası anlaşma metninde herhangi bir değişiklik yaparsa, anlaşma tekrar oylanmak üzere yeniden Avam Kamarası’na gelecek.

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