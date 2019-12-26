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Yaramazlara biraz batar!

Britanya askeri nezaretinde gergedan sevkiyatı

Britanya Ordusu, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan siyah gergedanların avlanmaya karşı korunması amacıyla başlatılan bir projeye destek verdi. 2’nci taburdaki bir grup asker, Afrika gergedanı olarak da bilinen 17 gergedanın Güney Afrika’dan Malavi’ye götürülmesine yardımcı oldu.

Fotoğraf: Press Association

Boynuzları için avlanan gergedanların daha iyi korunabilmeleri için Malavi’deki Liwonde Ulusal Parkı’na nakledildiğini açıklayan hayvanseverler, “Britanya askerlerine müteşekkiriz” dedi. Askerler, gergedanları taşıyıp yeni yuvalarına ulaştırmakla kalmadı; üç ay süreyle avcılara karşı korumak için başlarında nöbet tutarak parkın koruma görevlilerini de eğitti.

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Gergedanları nakleden, Malavi’de görevli taburun komutanı Binbaşı Jez England, “Operasyon başarıyla tamamlandı” dedi. England, yetenek ve becerilerini parktaki görevlilerle paylaşırken askerlerin farklı ortamlarda görev yapmaya alıştığının, deneyim kazandığının da altını çizdi.

Britanya, yasa dışı hayvan ticareti ve avlanmayla mücadele için 2014-2021 yılları arasındaki süreç için 36 milyon sterlin ayırdı.

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