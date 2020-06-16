Britanya araştırması: Covid-19’da ölüm oranını düşüren ilk ilaç tespit edildi

Britanya’da ‘dünyanın en büyük Covid-19 ilaç deneyi’ olarak başlatılan araştırmada umut vadeden bir sonuç elde edildi. Ucuz ve yaygın şekilde kullanımda olan ‘dexamethasone‘ isimli ilaç, ağır Covid-19 hastalarının hayatını kurtardı.

Fotoğraf: Unsplash

Nisan ayında Covid-19 tedavisinde ilaç bulmak için başlatılan The Recovery deneyinde, ‘dexamethasone‘ isimli steroidi kullanan hastalarda ölüm oranının azaldığı görüldü.

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Araştırmacılar Britanya’da salgının başından beri bu ilaç kullanılsaydı 5 bine yakın hayatın kurtarılabileceğini belirtti.

Sitokin fırtınasında da işe yarıyor

İlaç hali hazırda birçok durumda inflamasyonu azaltmak için kullanılıyor. İlacın corona virüsüyle mücadele eden bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon göstererek vücuda zarar vermesiyle sonuçlanan sitokin fırtınası durumunda da işe yaradığı görüldü.

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen ilaç araştırmasında hastanede tedavi gören 2 bin 104 hastaya ‘dexamethasone’ verildi. Buna karşılık 4 bin 321 hastaya ise ilaç verilmedi.

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Solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini yüzde 40’tan yüzde 28’e gerilerken, oksijen desteği verilen hastalarda bu oran yüzde 25’ten yüzde 20’ye düştü.

Baş araştırmacı Prof. Peter Horby “Bu şimdiye kadar ölüm oranını düşürdüğü görülen tek ilaç ve önemli ölçüde düşürüyor. Büyük bir buluş” dedi.

Bu sonucun solunum cihazına bağlı ya da oksijen desteğine gereksinim duyan Covid-19 hastaları için hayat kurtarıcı olacağını belirten araştımanın başındaki isimlerden Oxford üniversitesi profesörü Martin Landray ise söz konusu ilacın düşük maliyetine vurgu yaptı.

İlacın fiyatı 300 lira

Bilim insanı “Açık bir şekide faydası var” dediği ilacın 10 gün süren bir tedaviyle uygulandığını ve temelde bir hastanın hayatını kurtarmanın 25 pound’a (yaklaşık 300 lira) mümkün olduğunu belirtti. İlacın dünya çapında bulunabilir olduğunu da ifade etti.

Prof. Landray solunum cihazına bağlı her sekiz hastadan birinin bu ilaç sayesinde hayatının kurturalabileceğini belirtti.

İlacın vakit kaybetmeden uygun hastalara uygulanmaya başlanması gerektiğini belirten Prof. Landray vatandaşları ilacı alıp evde denememeleri konusunda da uyardı.