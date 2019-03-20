Britanya AB’den Brexit’ın ertelenmesini istedi

Britanya Başbakanı Theresa May, AB’den Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi Britanya 23 Haziran 2016’daki referandumla Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı almıştı. Anlaşmaya göre 29 Mart’taki ayrılıktan sonra 2021 yılına kadar ‘geçiş süreci’ yaşanacaktı.

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Brexit’ı 30 Haziran’dan daha ileriye ertelemeye hazır olmadığını söyleyen May, Brexit anlaşmasını parlamentoya bir kez daha sunma niyetini de yineledi.

‘Belirsizliği uzatmanın maliyeti olur’

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ise “Açık bir plan olmadan belirsizliği uzatmanın AB için hem ekonomik hem de siyasi maliyeti olur” dedi.

Britanya Parlamentosu’nun Brexit’i ertelemeyi de oyladığını anımsatan Barnier, talep edilmesi durumunda buna 27 AB ülkesinin liderlerinin karar vereceğini söyledi.

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