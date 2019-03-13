Britanya AB’den anlaşmasız ayrılmayı reddeden Brexit teklifini kabul etti

Britanya Parlamentosu, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden Brexit teklifini kabul etti.

AB’de kalma yanlısı bir kadın sokakta bildiri dağıtıyor. Fotoğraf: Reuters

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi Britanya 23 Haziran 2016’daki referandumla Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı almıştı. Anlaşmaya göre 29 Mart’taki ayrılıktan sonra 2021 yılına kadar ‘geçiş süreci’ yaşanacaktı.

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Britanya parlamentosu, revize edilmiş Brexit anlaşmasını da dün 149 oy farkla reddetmişti.



Parlamento, Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının ilk halini de 230 oy farkla reddetmişti.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda yapılan Brexit oylamada ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılmasını her koşulda reddeden teklif 308’e karşı 312 oyla kabul edildi.

Bu sonuç, teklife karşı olan May için yeni bir yenilgi oldu.