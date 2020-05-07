Britanya, 400 bin koruyucu kıyafeti ‘standartlara uymadığı’ için geri gönderiyor

Britanya, Türkiye’nin gönderdiği 84 tonluk tıbbi malzeme arasındaki 400 bin koruyucu kıyafeti ‘standartlarına uymadığı’ gerekçesiyle geri gönderecek ve para iadesi talebinde bulunacak.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’da hükümetin sağlık çalışanlarına yeterli koruyucu malzeme sağlayamadığı, bunları zamanında temin edemediği ve halihazırda mevcut malzemelerin de tükenmek üzere olduğu haberleri geçen ay tepki toplamıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından çok sayıda ülkeye olduğu gibi Britanya’ya da malzeme gönderileceği belirtilmişti. Fakat 400 bin önlük içeren 84 tonluk ekipman Britanya’ya anlaşılan tarih olan 19 Nisan’da ulaşmamış, iki ülke arasında kısa süreli bir kriz yaşanmıştı. Söz konusu ekipmanlar 22 Nisan’da Britanya’ya ulaşmıştı.

Guardian’ın haberine göre, ülkeye ulaşan tıbbi malzeme arasındaki 400 bin önlük hükümetin sağlık sisteminin standartlarına uymadığı gerekçesiyle başkent Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda tutuluyor.

Britanya Sağlık Bakanlığı ise dün haberleri doğruladı. Malzemeler Türkiye’ye geri gönderilecek ve para iadesi talebi yapılacak.