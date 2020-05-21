Britanya, 20 dakikada sonuç veren ‘corona’ testini denemeye başladı

Britanya, 20 dakikada sonuç veren Covid-19 testlerini denemeye başladı.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Matt Hancock, küçük ölçekteki denemelerde başarı elde edildiğini belirterek, geniş ölçekli denemelerin de başarılı olması durumunda testlerin en kısa zamanda ülke çapında kullanılmaya başlanacağını ifade etti.

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’10 milyon antikor testi’

Roche firmasından satın alacakları antikor testlerine de değinen Hancock, birkaç ayda 10 milyon test kitinin temin edileceğini açıklayarak, testin gelecek haftadan itibaren sağlık sistemi çalışanlarına yapılmaya başlanacağını ifade etti.

Sağlık bakanı, hükümetin yürüttüğü bir araştırmaya göre, başkent Londra’da nüfusun yüzde 17’sinin, ülke genelinde ise nüfusun yüzde 5’inin corona virüsüne karşı antikor geliştirdiğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Britanya’da can kaybı 338 artışla 36 bin 42’ye ulaşırken, toplam test sayısı ise 3 milyonu aştı.