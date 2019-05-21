Bristol Üniversitesi: 2100’e kadar deniz seviyeleri 2.38 metre yükselebilir; bu 100 milyonlarca insanı göçe zorlar

Britanya’daki Bristol Üniversitesi’nde görevli biliminsanları, 2100’e kadar deniz seviyelerindeki yükselmenin geçmişte heaplanandan iki kat daha yüksek olabileceğini saptadı. Nedeni Grönland ve Antarktika’daki buzulların çok hızlı erimesi.

Fotoğraf: Jonathan Bamber

Araştırma ekibinin başındaki Prof. Jonathan Bamber, geçmişte yapılan araştırmalarda 2100’e kadar deniz seviyelerindeki yükselmenin azami 1 metre olacağının hesaplandığını anımsatarak şunları söyledi: “Ancak gördük ki küresel ısınma nedeniyle buzullar bu hızla erimeye devam ederse yükselme iki katına çıkabilir. Bu da yüz milyonalarca kişiyi evinden, yurdundan taşınmak, göç etmek zorunda bırakabilir.”

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Deniz seviyelerindeki yükselmenin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 2013’teki toplantısının ana maddelerinden biri olduğunu belirten Bamber şöyle devam etti: “Orada, sera gazı emisyonlarında önemli düşüş sağlanmazsa deniz seviyelerinin 21’inci yüzyılın sonuna kadar 52 ila 98 santimetre yükseleceği açıklanmıştı. Biz en son teknolojiyi ve daha geniş kapsamlı verileri değerlendirdik ve yükselmenin 62 ila 238 santimetre olabileceğini saptadık.”

Senaryonun böyle olması halinde yerkürenin, Libya’nın yüzölçümüyle eşdeğer olan 1.79 milyon kilometrekarelik alanının yok olacağına dikkat çeken Bamber, “Kayıpların büyük kısmı tarım yapılan Nil Deltası, Bangladeş’in tarım alanları gibi verimli araziler olacak. Oralarda yaşamak zorlaşacak, New York, Londra gibi büyük kentler de tehdit altında olacak” dedi.

Bamber, en kötü senaryo yaşanırsa yaşam alanlarının yok olması, yeterli gıda üretilememesi gibi nedenlerden dolayı Avrupa’da yaşanan Suriyeli sığınmacı sorununun 200 kat büyüğünün yaşanabileceğini söyledi.