Bristol Müzesi’nden parlamentoya şempanzeli Banksy tablosuyla Brexit göndermesi

Gerçek kimliğini gizleyen, kendisini ‘Banksy’ olarak tanıtan Britanyalı sanatçının 10 yıl önce Avam Kamarası milletvekillerini şempanze olarak resmettiği eseri Bristol kentinde yeniden sergileniyor.

Fotoğraf: BBC

Banksy, Instagram hesabında, eserin Bristol Müzesi tarafından Britanya’nın AB’den ayrılması (Brexit) için ilk belirlenen tarih olan 29 Mart’ta sergilenmeye başlandığına dikkat çekti. Dünyaca ünlü sanatçı, ‘Dejenere Parlamento’ adlı resminin ‘Brexit Günü’ne gönderme yapmak amacıyla sergilendiğini belirterek, “Bunu 10 yıl önce yaptım. Şimdi gülebilirsiniz ama bir gün şempanzeler görevde olacak” yazdı.

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2009 yılında aynı müzede sergilenen eser, adı açıklanmayan bir koleksiyoner tarafından satın alınmıştı. Satın alan koleksiyoner yeniden sergilenmesi için eseri müzeye ödünç verdi.

Müze adına açıklama yapan Yoma Smith, Banksy’nin ‘Bristol’un çocuğu’ olduğunu vurgulayarak, “Bu resim topluma ayna tutuyor. Çok popüler olacağından eminim” dedi.