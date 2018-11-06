Brezilyalı turistin başına gelenler: Takside gasp edildi, araçtan atıldı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Brezilyalı bir turist bindiği takside gasp edildi, ardından araçtan atıldı. Taksici tutuklandı.

Brezilya’dan Türkiye’ye gelen 31 yaşındaki İgor Mateus Avila Pires ve 34 yaşındaki eşi Marcia Godoi Linhares De Souza, geçen hafta saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda taksiye bindi.

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Karı-koca, şoföre Karaköy’deki otellerine gitmek istediklerini söyleyerek otelin adını ve adresini verdi. Taksici turistleri dolaştırdıktan sonra şoför değişimi olacağını belirterek bir arkadaşını araca aldı.

İddiaya göre taksici, daha sonra turistleri Karaköy’de bir otelin önünde indirmek istedi. Brezilyalı çift kaldıkları otelin burası olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı.

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Marcia Godoi Linhares De Souza taksiden indi, eşi İgor Mateus Avila Pires ise Taksim Meydanı’ndan Karaköy’e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi.

Taksici paranın az olduğunu söyledi. Tartışma sırasında taksici aracı hareket ettirdi. Parası ve cüzdanı alınan Brezilyalı turist ise araçtan aşağıya atıldı. Taksi yoluna durmadan devam etti.

Turistlerin şikayeti sonrası harekete geçen polis ekipleri taksiciyi gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklandı.

Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.