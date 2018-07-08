Brezilyalı mankene tacizle suçlanan adamın savunması: Bacak aramı kaşıdım

İstanbul’da Brezilyalı bir mankeni taciz etmekle suçlanan şüpheli üç yıldır aranıyor.

Hürriyet’ten Ceylan Sever’in haberine göre 29 yaşındaki Angelica Lino De Carvalho, 2015’te katalog çekimi için geldiği Türkiye’den ayrılmak üzere Havaş otobüsüyle Atatürk Havalimanı’na gitmek istedi.

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Bu sırada sağ arka çaprazda oturan S.K. adlı erkeğin Brezilyalı kadına bakarak mastürbasyon yaptığı iddia edildi. Kadın otobüsün arkasına, adam da ön tarafa gitti.

De Carvalho, muavine durumu anlattı. Muavin S.K.’nın kimliğini aldı, polise haber verdi. Adam ve kadın karakola götürüldü.

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‘Bacak aramı kaşıdım’

Angelica Lino De Carvalho emniyet ifadesinde “Bu kişi bana bakarak kendisine dokunmaya ve kendisini okşamaya başladı” dedi.

S.K. ise ifadesinde şunları anlattı: “Benim sedef hastalığım vardır. Vücudumun çoğu yerinde kaşınan iltihaplanmalar ve yaralar var. Yolda giderken yine kaşınmaya başladım. Hatta bir ara elimi pantolonumun içine sokarak bacak aramı kaşıdım. Hastalığım ile ilgili elimde rapor yok ama birçok kez doktora gittim. Tedavim halen devam ediyor.”

Üç yıldır ortada yok

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan S.K. hakkında Bakırköy başsavcılığınca 17 Eylül 2015’de ‘cinsel taciz’ suçundan dava açıldı. Ancak duruşmalara katılmayan ve ikamet adresi Konya Ereğli’de görülen S.K. bir türlü bulunamadı.

Bakırköy Asliye Mahkemesi S.K. hakkında yakalama kararı çıkararak 2017’de Ereğli Asliye Ceza Mahkemesi’nden sanığın Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmesini istedi. Ancak bu talep de sonuçsuz kaldı.

Kaşıntı araştırılacak

Bunun üzerine 27 Şubat 2018’de Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, Ereğli Asliye Ceza Mahkemesi’nden S.K.’nın dosya ile birlikte en yakın adli tıp kurumuna gönderilmesini talep etti. S.K.’daki rahatsızlığın kasık bölgesinde olup olmadığının belirlenmesi ve kaşıntıya sebep olacak nitelikte bir hastalık olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesi istendi.