Brezilyalı enstitü, Çin’in aşısının etkinlik düzeyini yüzde 50.4 olarak açıkladı

Çinli Sinovac şirketi ile aşı denemeleri ve üretimi konularında işbirliği yapan Brezilyalı Butantan Biyomedikal Merkezi, şirketin Coronavac adlı Covid-19 aşısının etkinlik düzeyini yüzde 50.4 olarak açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Sao Paulo’daki Butantan Biyomedikal Merkezinde klinik araştırma tıbbi direktörü Ricardo Palacios, yeni oranın klinik yardım gerektirmediği için ‘çok hafif’ olarak sınıflandırılan vakaları içerdiğini söyledi.

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Geçtiğimiz perşembe günü, Brezilyalı araştırmacılar, aşının hafif Covid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkinlik gösterdiğini ve bunu ‘klinik olarak etkin’ olarak tanımladıklarını açıklamıştı.

Butantan’daki araştırmacılar, Sinovac ile yaptıkları sözleşmedeki gizlilik maddesini sebep göstererek sonuçların açıklanmasını üç kez ertelemişti.

Türkiye’nin, ara sonuçlarında yüzde 91.25 oranında etkinlik tespit edildiğini açıkladığı aşı için, Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu’nun başkanı Penny K. Lukito ileri aşama denemelerinin ara sonuçlarına göre etkinlik oranının yüzde 65. 3 olduğunu açıklamıştı.