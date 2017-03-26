Brezilya’daki direnişi Gezi’ye atıfla anlatan ‘Aşk Bitti’nin ilk gösterimi İstanbul Film Festivali’nde

Brezilya’daki protestoları Gezi eylemlerine atıfla anlatan ‘Aşk Bitti’ belgeselinin ilk gösterimi İstanbul Film Festivali’nde yapılacak.

Gezi eylemlerinin gözünden aynı tarihlerde Brezilya’da başlayan ulaşım zammı protestolarını anlatan belgesel, Brezilya’daki ‘Aşk Bitti! Burası artık Türkiye olacak!’ sloganından esinlenildi.

Yönetmen Mert Kaya’nın, Brezilya’da bir yıl yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönmesi ve Gezi eylemlerine katıldıktan sonra tekrar Brezilya’ya gitmesinden yola çıkan belgesel, sponsor olmadan, destek kampanyalarıyla üç yılda çekildi.

Zam protestoları sırasında Sao Paulo’da yapılan eylemlerin görüntüleri, kentin sokakları, meydanları ve ‘direniş mekanları’nın anlatıldığı belgeselde farklı yaş grupları ve cinsiyetlerdeki eylemcilerle yapılan röportajlar da yer alıyor.

Gezi’den hafızalardaki kalan görüntülerin animasyonların da kullanıldığı belgeselde, ‘temsili demokrasi krizi, kent hakkı, neo-liberal dönüşüm’ temalarına değiniliyor.

‘Aşk Bitti’ belgeselinin dünya prömiyeri, bu yıl 36’ncısı yapılan İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında 9 Nisan’da Beyoğlu Sineması’nda yapılacak.

Yapımcılığını aynı zamanda yönetmen olan Mert Kaya ile Ariya Toprak, ortak yapımcılığını ise Prof. Dr. Fikret Adaman’ın üstlendiği belgesele ‘Benim Çocuğum’ belgeselinin yönetmeni Can Candan da danışman olarak katkı sundu.