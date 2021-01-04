Brezilya’daki 33 metrelik vajina heykeli, sağ-sol atışmasına neden oldu

Brezilya’da sanatçı Juliana Notari’nin bir tepenin yamacına yerleştirdiği 33 metrelik vajina heykeli ülkedeki sağcıları kızdırdı.

Fotoğraf: Juliana Notari

Pernambuco eyaletinde kırsal bölgesinde bir parka yapılan ‘Diva‘ isimli heykel Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı sağcılar tarafında öfke yaratırken, sol kesimden sanatseverler eseri takdir etti.

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Sanatçı heykelle, cinsiyet sorunsallaştırmasıyla ilgili bir tartışma başlatmak istediğini belirterek, eserin ‘fallosantrik ve antroposantrik Batı toplumu kültürüyle doğa arasındaki ilişkiyi sorgulamayı amaçladığını’ ifade etti.

Sanatçının bu meselerin günümüzdeki önemi ve aciliyetine dikkat çekmesi, Bolsonaro’un Brezilya’sında giderek artan hoşgörüsüzlük iklimine bir gönderme olarak algılandı.

Facebook’ta çoğu Bolsonaro destekçisi kullanıcılardan uygunsuz tepkiler yağarken, heykelle ilgili olumlu yorum yapanlar çoğunluktaydı.