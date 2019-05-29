Brezilya’da uyuşturucu kartelinin iç hesaplaşması nedeniyle cezaevleri karıştı: Üç günde 55 mahkum öldü

Pazar günü bir cezaevinde, ziyaret saatleri sırasında çıkan kavgada 15 mahkumun öldüğü Brezilya’nın Manaus kentinde dün dört ayrı cezaevinde 40 mahkum daha hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Denetleme sırasında 40 mahkumun cansız bedeninin bulduklarını açıklayan cezaevi yönetimi, çoğunun boğularak öldürüldüğünü açıkladı. Kente takviye kolluk kuvveti gönderildiği belirtilen açıklamada şiddet olaylarının bir uyuşturucu çetesi içindeki güç kavgası nedeniyle çıktığı belirtildi.

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Açıklamada, “Ölenlerin hepsi aynı çeteye mensup, diğer mahkumlar da kendi iç hesaplaşmaları nedeniyle bir süredir huzursuzluk olduğunu doğruluyor” dendi.

Bu ölümlerle Manaus’ta hafta sonundan beri ölen mahkum sayısı 55’e yükseldi.