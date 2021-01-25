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Yaramazlara biraz batar!

Brezilya’da uçak kazası: Dört futbolcu, kulüp başkanı ve pilot hayatını kaybetti

Brezilya’da meydana gelen uçak kazasında, 4. futbol ligi ekiplerinden Palmas Futebol e Regatas’ın kulüp başkanı ve dört futbolcusu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın kulübün açıklamasından aktardığına göre Porto Nacional kentindeki Tocantis Havacılık Birliği pistinden, yarın yapılacak maç için Goiania şehrine gitmek üzere havalanan özel uçağın düşmesi sonucu altı kişi öldü.

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Açıklamada, “Kazadan kurtulan olmadığını üzülerek bildiriyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sağlayacağı aile üyeleri için dua etmenizi istiyor” ifadelerine yer verildi.

Kazada pilotun yanı sıra Palmas Futebol e Regatas Kulüp Başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28), Ranule (27) ve Marcus Molinari (23) hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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