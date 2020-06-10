Brezilya’da, silinen Covid-19 verileri mahkeme kararıyla yeniden paylaşıldı

Türkiye’nin bitmeyen Ayasofya tartışması tekrar alevlenirken, Danıştay’a 2016 yılında yapılan bir başvurunun 2 Temmuz’da karara bağlanacağının açıklanması, eski ibadethanenin müze statüsünün kaldırılmasını gündeme getirdi. Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, Danıştay’ın başvuruda ret kararı vermesini beklediğini söyleyerek, “İdarenin takdir yetkisi kapsamında Ayasofya müze olarak kullanılabilir, cami olarak da ibadete açılabilir” dedi.