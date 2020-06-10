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Yaramazlara biraz batar!

Brezilya’da, silinen Covid-19 verileri mahkeme kararıyla yeniden paylaşıldı

Hükümetin sitesinden salgının başından beri paylaşılan Covid-19 verilerini silip bundan böyle sadece son 24 saatin açıklanacağını duyurduğu Brezilya’da, veriler mahkeme kararıyla yeniden kamuya açıldı.

Fotoğraf: Reuters

Verilerin hafta sonunda silinmesi, hastalığı basit bir gribe benzeten Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun sansürleme girişimi olarak nitelenmiş, tepki çekmişti. Bolsonaro verilerin ülkedeki gerçek tabloyu yansıtmadığını söyleyerek kararı savunmuştu.

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Vakaların ve ölenlerin sayısının hızla artığı ülkenin yüksek mahkemesi, dün, hükümetin verileri açıklaması gerektiğine hükmetti. Bu karardan saatler sonra silinen veriler yeniden paylaşıldı.

742 bin 84 vakanın bulunduğu ülkede 38 bin 497 kişi Covid-19’a yenik düştü.

Brezilya hükümeti Covid-19 verilerini sitesinden sildi

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