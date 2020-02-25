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Yaramazlara biraz batar!

Brezilya’da polis greve gitti; cinayet oranı beşe katlandı

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde ücretlerine zam isteyen askeri polislerin 19 Şubat’ta greve başlamasından sonraki beş gün içinde 147 cinayet işlendi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC Türkçe’nin haberine göre, artan şiddet olayları nedeniyle bazı kentlerde her yaz düzenlenen karnavallar iptal edildi.

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Eyalete askeri birlikler sevk edilmesine rağmen cinayet oranı bu süre içinde beş katına çıktı.

Pazartesi günü Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva ve Adalet Bakanı Sergio Moro, ordunun krize müdahalesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere eyaletin başkenti Fortaleza’yı ziyaret etti. Moro, “Durum artık kontrol altında” dedi.

Brezilya yasalarına göre polis memurlarının grev hakkı bulunmazken, greve katılan 200’den fazla polisin açığa alındığı belirtildi.

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Polise iş makinesi süren senatöre plastik mermi

Geçen hafta Ceara’ya bağlı Sobral’da grev yapan polislerin üzerine iş makinesi süren senatör Cid Gomes plastik mermilerle vurulmuştu.

Vücuduna iki mermi isabet eden 56 yaşındaki senatörün durumunun kritik olmadığı açıklandı.

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