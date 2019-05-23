Brezilya’da koyunların daha fazla süt vermesi için gereken çim boyunu belirlemek amacıyla bebek bezi bağladılar

Brezilya’da, tarım alanında araştırmalar yapan bir şirket için araştırma yapan bilim insanları azami süt üretimine ulaşmak için koyunlara bebek bezi bağladı! Amaç koyunların dışkı ve idrarını inceleyerek süt üretimini artırmak için beslendikleri çimlerin ideal uzunluğunu belirlemek.

Fotoğraf: Daily Mail

Daily Mail’deki habere göre koyunların bedenine mikrofon da bağlayan araştırma ekibinde yer alan Fabio Garagorry şunları söyledi: “Mikrofon sayesinde çim yediklerinden haberdar oluyoruz. Bebek bezleri sayesinde de dışkı ve idrarları inceleyerek ne kadar çim yediklerini belirliyoruz. Koyunların gezindiği hibrit çim alanlardaki çimlerin uzunluğu 25 santimetre ila 35 santimetre arasında değişiyor.”

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Araştırmanın ekim ayında sonuçlanacağını söyleyen Garagorry, çimlerin boyutunun hayvanların kilo alması ve günlük süt üretiminde önemli bir unsur olduğunu vurgulayarak, “Amacımız hayvan yetiştiricilerine azami üretim için gerekli çim boyunu söylemek” dedi. Garagorry, çim uzunluğunu en ideal boyuta getirmenin süt üretimini yüzde 30 artırabileceğini söyledi.