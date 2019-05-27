Brezilya’da cezaevi kavgası: 15 mahkum öldü

Önceki gün Venezüela’daki bir cezaevinde çıkan çatışmada 29 mahkumun ölmesinden sonra bugün de Brezilya’daki bir cezaevinden kavga haberi geldi; 15 mahkum öldü.

2017’de çıkan kavga sonrasında mahkum yakınları saatlerce cezaevinin kapısında beklemişti. Fotoğraf: Reuters

Ülkenin kuzeyindeki Manaus kentindeki ‘Anisio Jobim Penitentiary Complex’ adlı cezaevinde dün, ziyaret saatleri sırasında kavga çıktı. Bazı mahkumlara ‘şiş görevi görecek’ kadar sivriltilmiş diş fırçaları ve bıçaklarla ziyaretçilerin önünde saldırıldı; bazıları boğularak öldürüldü.

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Yetkililer, kavganın neden çıktığını araştırdıklarını, soruşturma açıldığını ve cezaevinin güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

Bir mahkumun annesi, yaşanaları, “Oğlumu ziyarete gitmiştim. Birden bire ortalık karıştı. Ne olduğunu anlayamadık. Herkes koşuşturmaya başladı; korkunçtu” diye anlattı.

Aynı cezaevinde 2017’de çıkan kavgada 56 mahkum hayatını kaybetmişti. Brezilya, nisan ayı verilerine göre dünya cezaevi nüfusu söz konusu olduğunda 712 bin 305 mahkumla üçüncü sırada yer alıyor.

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