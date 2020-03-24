Brezilya’da çeteler sokağa çıkma yasağı ilan etti: Hükümet beceremiyorsa el atarız

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde çeteler gecekondu mahallelerinde yaşayanlara ‘corona virüsü salgını nedeniyle akşam dışarı çıkmama’ talimatı vermiş.

Fotoğraf: Reuters

G1 adlı yerel medya portalının haberine göre Rio das Pedras, Muzema and Tijuquinha bölgelerinde yaşayanlar sosyal medya üzerinden sokağa çıkmamaları konusunda ‘tehdit mesajları’ aldı.

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Mesajlarda şu ifadelere yer verildi: “Rio das Pedras, Muzema and Tijuquinha sakinlerinin dikkatine. Saat 20.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu dakikadan sonra sokakta görülenlere uyarılara uyma dersi verilecektir.”

‘Halk için en iyisini istiyoruz’

Diğer bir mesajda ise çeteler, hükümetin salgına karşı sokağa çıkma yasağı ilan etmemesini eleştirdi: “Biz halk için en iyisini istiyoruz. Eğer hükümetin bunu yapacak kapasitesi yoksa organize suç çeteleri duruma el atacaktır.”

Rio de Janeiro’da salgının yayılmasını önlemek için atılan adımlar arasında kara ve demir yolu ulaşımının azaltılmasını ve gemi seferlerine kısıtlama getirilmesini bulunuyor.

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Ülke genelinde salgından 34 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 1965’e ulaştı.