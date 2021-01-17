Brezilya, Sinovac ve AstraZeneca aşılarına acil kullanım onayı verdi: Aşılamalar başladı

Brezilya sağlık otoritesi Anvisa, Çinli Sinovac Biotech ve Britanyalı AstraZeneca şirketlerinin Covid-19 aşılarına acil kullanım onayı verdi.

Fotoğraf: Reuters

Anvisa yönetim kurulunun oybirliğiyle her iki aşının da onaylanmasına karar vermesinden dakikalar sonra, 54 yaşındaki hemşire Monica Calazans, Brezilya’da CoronaVac olarak bilinen Çin aşısını olan ilk kişi oldu.

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Reuters’in analizine göre, aşıların aciliyetine ek olarak, salgının ikinci dalgası, yeni ve potansiyel olarak daha bulaşıcı bir ‘corona‘ varyantıyla karşı karşıya kalan ülkede ‘çığ gibi yükseliyor.’

Sinovac şirketinin aşı denemelerini yürüten Butantan Enstitüsü , nisan ayına kadar 46 milyon aşı yapmayı planlıyor.

Şu ana kadar 8.46 milyon Covid-19 vakası görülen Brezilya’da, 209 bin can kaybı kaydedilirken 7.49 milyon kişi de iyileşti.

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Brezilya, ABD’den sonra Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı kaydeden ikinci ülke.