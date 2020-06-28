Brezilya Oxford’un potansiyel ‘corona’ aşısını üretmeye başlayacağını duyurdu

Brezilya, Oxford Üniversitesi işbirliğiyle AstraZeneca’nın gelişirdiği potansiyel corona aşısını üretmek için 127 milyon dolarlık (yaklaşık 870 milyon lira) anlaşma imzaladığını duyurdu.

Fotoğraf: Oxford Üniversitesi

AstraZeneca’nın aşısı geniş ölçekte insan deneyleri aşamasına geçmiş durumda. Söz konusu aşı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘corona‘ aşısı çalışmalarında en önde gelen aday olarak değerlendiriliyor.

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Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkenin ilk aşamada yarısı aralıkta yarısı da ocakta olmak üzere 30 milyon aşı üreteceğini açıkladı. Bakanlıktan Elcio Franco aşı için ödeme yapılırken sürecin sonunda aşının gerekli onayları alamyacağı ya da daha önce başka bir aşının onay alabileceği riskinin farkında olduklarını belirtti.

Brezilya, 1.3 milyonun üzerinde vaka 60 bine yaklaşan can kaybıyla virüsten en çok etkilenen ikinci ülke oldu.

ABD aşıdan 300 milyon doz sipariş etmiş, Hindistan da seri üretime geçeceğini duyurmuştu.