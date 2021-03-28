Brezilya mahkemesinden alışık olmadığımız bir karar: Başkan Bolsonaro gazeteciye tazminat ödeyecek

Brezilaya’da mahkeme devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun kadın bir gazeteci hakkında yaptığı küçük düşürücü yorumlar nedeniyle tazminat ödemesine karar verdi.

Bolsonaro geçen yıl gazeteci Patrícia Campos Mello’nun bir kaynağına kendisiyle ilgili olumsuz bilgi vermesi karşılığında cinsel ilişki teklif ettiğini öne sürmüştü

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Hakim Bolsonaro’nun gazetecinin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle 20 bin Brezilya reali (28 bin lira) ödemesine hükmetti.

Bolsonaro kararın iptali talebiyle bir üst mahkemeye taşıyabilir.

Folha de S.Paulo gazetesinde çalışan ödüllü muhabir Mello kararın bütün kadınlar için bir zafer olduğunu belirtti.

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Ocak 2019’dan beri iktidardaki Bolsonaro, yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunan gazetecilere karşı tahammülsüzlüğüyle de biliniyor.