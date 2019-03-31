Brezilya mahkemesi darbenin yıldönümünün kutlanmasına izin verdi

Brezilya’da, temyiz mahkemesi, 31 Mart 1964’te yapılan darbenin yıldönümünde kutlama etkinliklerine izin verdi.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre geçen yıl seçilen aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro (üstte), darbenin yıldönümünde kutlama yapmak istediğini açıklamış ancak bu isteği yargı engeline takılmıştı.

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Temyiz mahkemesinin hakimi, etkinliğin ‘demokrasiyle örtüşüceğine’ karar verdi ve etkinliğe izin çıktı. Hakim Maria do Carmo Cardoso, darbenin anılmasının tarihi yeniden yazmak ya da gerçekleri saklamak anlamına gelmeyeceğini savundu.

Muhalefet cephesindeki siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları, ‘darbe yönetiminin yaptığı katliamlara af niteliğinde’ olduğunu belirterek karara tepki gösterdi. Irkçı ve homofobik görüşleri nedeniyle birçok çevre tarafından tartışılan Bolsonaro ise kararın yerinde olduğunu, niyetinin askeri yönetime alkış tutmak değil o dönemi anmak olduğunu söyledi.

2014’te oluşturulan bir komisyon 21 yıllık darbe yönetiminde 434 kişininin suikaste kurban gittiğini belirlemişti.