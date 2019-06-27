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Yaramazlara biraz batar!

Brezilya liderinin uçağında 39 kilogram kokain bulundu

İspanya polisi Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, Japonyadaki G-20 zirvesine gidişinde kullanılan Brezilya Hava Kuvvetleri uçağında 39 kilogram kokain buldu. Bolsonaro, durumun ekibiyle bağlantılı olmadığını savundu.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg’de yer alan habere göre kokain G-20 zirvesine giden uçak İspanya’nın Sevilla ketinde ikmal için durduğu sırada bir çavuşun bavullarında bulundu. Bolsonaro, çavuşun yaptığını ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirip durumun kendisi veya ekibiyle herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi.

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İspanya polisi 39 kilo kokainin üç ayrı bavulda yer aldığını belirtti.

Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao ise uyuşturucu miktarı için “Köşeden alıp getirmiş gibi durmuyor belli ki. Görünen o ki uyuşturucu kuryesi olarak çalışıyor. Hayli kalifiye bir kurye tabiri caizse” dedi.

Uyuşturucuyla mücadele vaatleri de olan Brezilya lideri, “Askeri uçakta bulunan narkotik maddeden sorumlu kişiye ağır cezalar verilmesi için derhal talimat verdim’’ dedi ve “Ülkemize yapılan bu tür saygısızlıklara hoşgörü göstermeyeceğiz!” diye ekledi.

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Durum, ‘kanun ve düzen’ vaadiyle seçim kampanyası yürütmüş, özellikle de uyuşturucu kartellerine karşı mücadele sözü vermiş ve sıklıkla ordunun ahlaki prensiplerini övmüş Bolsonaro için bir utanç olarak değerlendiriliyor.

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