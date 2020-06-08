Brezilya hükümeti Covid-19 verilerini sitesinden sildi

Covid-19’u basit bir gribe benzeten Jair Bolsonaro’nun devlet başkanlığını yaptığı Brezilya’da, hastalıkla ilgili veriler hükümetin sitesinden silindi.

Ülkede, her gün yüzlerce defin işlemi yapılıyor. Fotoğraf: Reuters

Hükümetin bu hamlesi, vaka ve ölü sayısının hızla arttığı ülkede, kısıtlamalara karşı çıkanların protestolarına destek veren Bolsonaro’ya yönelik tepkilerin artması sonrasında geldi. Karar, geçen hafta içinde dört gün üst üste binin üzerinde insanın hastalığa yenik düştüğü ülkedeki muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı.

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Sağlık bakanlığı, bundan böyle sadece son 24 saatin verilerinin açıklanacağını, toplam sayının açıklanmayacağını duyurdu. Dünkü açıklamada, son 24 saatte 27 bin 75 yeni vakanın kayda geçtiği, 904 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 209 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Brezilya’da, worldometers verilerine göre 691 bin 962 vaka kaydedildi. 37 bin 312 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke, 2 milyonu aşkın vakanın bulunduğu ABD’den sonra en çok vaka olan ikinci ülke. Hayatını kaybedenlerin yer aldığı listede ise ABD ve Britanya sonrasında üçüncü.

Salgının başından beri sosyal mesafeye uymayan Bolsonaro ise toplam verinin Brezilya’daki tabloyu yansıtmadığını iddia ederek kararı savundu.