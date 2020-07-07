Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ‘corona’ya yakalandı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’da Covid-19 tespit edildi.
65 yaşındaki başkana pazartesi akşamı gösterdiği semptomlar üzerine corona virüsü testi yapılmıştı.
Yaramazlara biraz batar!
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan dört zanlı tutuklandı.
Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, Çanakkale’de, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda çıkan orman yangının kontrol altına alındığını, 450 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinin Fikirtepe semtinde bulunan bir sitede yedi gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden İstanbul’daki tarihi Galata Kulesi’nin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara verildiğini duyurdu.