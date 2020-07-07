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Yaramazlara biraz batar!

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ‘corona’ya yakalandı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’da Covid-19 tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

65 yaşındaki başkana pazartesi akşamı gösterdiği semptomlar üzerine corona virüsü testi yapılmıştı.

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