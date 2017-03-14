Brezilya ayakta: Kız arkadaşını öldürttüğü suçlamasıyla 22 yıl hapisle cezalandırılan kaleciye sözleşme teklifi 

Brezilya 2’nci ligi takımlarından Boa Esporte’nin, 2010 yılında kız arkadaşı Eliza Samudio’yu öldürttüğü suçlamasıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan kaleci Bruno Fernandes’e sözleşme teklif etmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Topluma kazandırmak içinmiş!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre teklifin duyulmasının ardından üç firma sponsorluk anlaşmasını iptal etti.

Fernandes’e iş vererek onun topluma yeniden entegre olmasına yardımcı olduğunu savunan kulübün en büyük sponsoru Gois & Silva Holding de transferin gerçekleşmesi halinde sponsorluktan çekileceğini duyurdu.

Mahkemede itiraf etmişti

Bruno Fernandes’in kendisinden hamile olan kız arkadaşı Eliza Samudio, kalecinin itirazlarına rağmen çocuğu dünyaya getirmişti. Çocuğun bakım masraflarını karşılaması için Fernandes’e dava açmasının ardından Samudio’dan haber alınamamıştı.

Kız arkadaşının öldürüldüğü ve cesedinin Rottweiler cinsi köpeklerine yedirildiğine dair bilgisi olduğunu mahkemede itiraf eden Fernandes, 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şubat ayında cezasının üçte birlik kısmını tamamlayan ve geçtiğimiz ay hapisten çıkan 32 yaşındaki kaleci, Boa Esporte’den gelen sözleşme teklifini kabul etmişti.