Brexit’ten Türklerin payına düşen: Ankara Anlaşması geçersiz, vize konusu belirsiz

Britanya’nın Avnupa Birliği (AB) üyeliğini 31 Mart 2019’da sona erdirecek 585 sayfalık anlaşma taslağı ortaya çıktı.

Britanya’da 23 Haziran 2016’da ülkede yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı alınmıştı. Son olarak, AB ve Britanya heyetleri önceki gün Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmıştı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre anlaşmanın bir bölümü, göç anlaşması nedeniyle Türkiye’ye yapılacak mali yardımlara ayrıldı.

Buna göre Britanya anlaşmanın yürürlüğe girme tarihine kadar göçmenlerle ilgili Türkiye’yle varılan uzlaşma kapsamındaki mali yardımlarda taahhütlerini yerine getirecek.

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Aynı maddede Britanya’ya AB’nin Türkiye ile yapılan göç anlaşmasıyla ilgili kurulacak birimlerine katılma hakkı da tanındı.

Ankara Anlaşması

Brexit anlaşmasında Türkiye vatandaşlarının Birleşik Krallık’ta iş kurmasına izin veren Ankara Anlaşması’nın akıbetine ilişkin bir ifade yer almıyor.

Ancak hukuk uzmanları, bu imkan Ankara Anlaşması kapsamında tanındığı için Britanya’nın AB’den ayrılmasıyla birlikte anlaşmanın da geçersiz olacağını söylüyor.

Britanya’nın 29 Mart 2019’dan itibaren Türkiye vatandaşlarından Ankara Anlaşması kapsamında vize başvurusu almaya devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Geçiş süreci

DW Türkçe’nin haberine göre ülkede ekonominin ani şok yaşamaması için Britanya geçici olarak ortak pazarda ve gümrük birliğinde kalacak.

Bu aşama 2020 sonuna kadar sürecek ve 1 Temmuz 2020’den önce başvurmak kaydıyla bir kereliğine uzatılabilecek. Britanya, AB kurallarına uyacak, oy kullanamayacak ve üyelik aidatlarını ödemeye devam edecek.

AB vatandaşları

Britanya’daki 3 milyondan fazla AB vatandaşı ve AB ülkelerinde yaşayan 1 milyonu aşkın Britanya vatandaşı, oldukları ya da istedikleri yerde çalışabilecek ya da öğrenim görebilecek. Sağlık ve emeklilik sigortaları işleyecek, diğer sosyal hizmetlerden de yararlanabilecekler.

Mali yükümlülükler

Britanya, AB üyeliği sırasında üstlendiği bütün yükümlülükleri yerine getirecek, 2020 yılına kadar birliğin mali planlamalarına dâhil olacak. Geçiş süresinin uzatılması durumunda da bu tarih değişmeyecek.

Kuzey İrlanda

Britanya’nın Kuzey İrlanda eyaletiyle AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın gelecekteki statüsü Brexit görüşmelerinin en çetrefilli konusunu oluşturuyor.

Milliyetçi Katoliklerle Britanya yanlısı Protestanlar arasındaki kanlı çatışmalara son veren Paskalya Anlaşması’nda sınır kontrollerinin kaldırılması öngörülmüştü. Brexit sınırın devletlerarası sınıra dönüşmesine yol açacağından, gümrük ve pasaport kontrollerinin yeniden başlatılması gerekecek.

Anlaşmada öngörülen çözüme göre AB’nin ortak pazar kuralları Kuzey İrlanda’da da geçerli olacak. Böylece yeniden sınır bariyerleri kurulmasına ve gümrük kontrollerinin başlatılmasına gerek kalmayacak.