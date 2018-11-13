Brexit’te taraflar anlaştı: Britanya 29 Mart 2019’da AB’den ayrılacak

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Britanya hükümetinden bir kaynak, bu hafta içerisinde yürütülen yoğun müzakelerde tarafların taslak bir anlaşma metni üzerinde teknik mutabakat sağladıklarını söyledi.

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Britanya Başbakanı Theresa May’in çarşamba günü kabineyi özel toplantıya çağırdığı bildirildi. Toplantıda anlaşma metninin bakanların onayına sunulacağı açıklandı.

Başbakan May’in bu akşam tüm bakanları tek tek görüşmeye çağırdığı belirtildi.

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AB’nin diğer 27 ülkesinin daimi temsilcilerinin de Brüksel’de çarşamba günü bir araya gelecekleri bildirildi.

May’in lideri olduğu Muhafazakar Parti’de Brexit’i destekleyen birçok kişi başbakanın planına, ‘Britanya’yı AB’ye çok fazla bağlayacağı için’ karşı çıkıyordu.

Britanya ve AB arasındaki görüşmelerde özellikle İrlanda sınırı en çok tartışma yaratan konuya dönüşmüştü.

Anlaşma metni Britanya hükümetinin onayını almasından sonra AB Zirvesi’nde görüşülecek. Buradan da onay çıkması halinde bu kez Britanya ve Avrupa parlamentolarında yapılacak oylamalara geçilecek.

Süreç tamamlanırsa Britanya 29 Mart 2019’da AB’den ayrılacak.