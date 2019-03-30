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Yaramazlara biraz batar!

Brexit’çilere ‘Frexit’ desteği: Şimdi sıra bizde

Britanya Parlamentosu önünde gösteri düzenleyen Brexit yanlısı gruplara, Fransa’nın Britanya’yı takip ederek Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını (Frexit) isteyen başka bir grup ”Şimdi sıra bizde… Brexit-Frexit” yazılı pankartlarla destek verdi.

Fotoğraf: Reuters

Milletvekillerinin, Brexit koşullarını düzenleyen anlaşmayı oyladığı sırada parlamento önünde toplanan binlerce Brexit taraftarı, Britanya hükümetinin ve parlamentonun ‘Brexit’e ihanet’le suçlandığı döviz ve pankartları taşıdı.

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Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) eski lideri Nigel Farage ile İslam karşıtı aktivist Tommy Robinson kurulan ayrı platformlarda konuştu. Robinson’a UKIP’nin yeni lideri Gerard Bartten eşlik etti.

Britanya polisinin atlı ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı gösteride protestocular parlamentonun önündeki caddeyi trafiğe kapadı. AB bayraklarının da yakıldığı gösteriye yaklaşık 15 bin kişi katıldığı açıklandı.

Britanya Parlamentosu, Brexit koşullarını düzenleyen anlaşmayı 286’ya karşı 344 oyla reddetmişti.

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Britanya’nın normal takvime göre 29 Mart’ta AB’den ayrılması gerekiyordu. 

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