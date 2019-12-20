Brexit yasası Avam Kamarası’nda kabul edildi

Britanya’da, ‘Brexit’ olarak adlandırılan Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecini şekillendirecek yasa onaylandı. Avam Kamarası’ndaki oylamada 358’e karşı 234 oyla kabul edilen yasa bir süre daha değişikliğe açık olarak bekletildikten sonra Lordlar Kamarası’na gönderilecek. Başbakan Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasına göre ülke 31 Ocak 2020’de Birlikten ayrılacak.

Fotoğraf: Reuters

2016’da düzenlenen, Avrupa Birliği’nden ayrılmanın oylandığı referandumdan ‘evet’ oyu çıkmasıyla başlayan Brexit sürecinde ülke siyaseti çıkmaza girmişti. Eski başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasını Parlamento’da kabul ettirememişti. Üçüncü denemesinde de başarısızlığa uğrayan May koltuğunu Boris Johnson’a devretmişti.

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Johnson’ın parlamentoyu tatil etme planı mahkemeden dönmüş ve ‘Brexit çıkmazı‘nı aşamayan, lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin 12 Aralık’ta erken seçime gitme kararı kabul edilmişti. Seçimden rakibi İşçi Partisi’ne fark atarak çıkan Johnson, parlamentoda çoğunluğu elde etmiş dolayısıyla Brexit yasasını çıkarmasının önü açılmıştı.

Taraflar 2020 sonuna kadar, bundan sonraki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşma yapmaya çalışacak. O süreçte İngiltere’nin AB içindeki hakları ve yükümlülükleri büyük oranda aynı kalacak.