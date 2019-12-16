Brexit tasarıları cuma günü parlamentoya sunulacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci için gerekli kanun tasarılarının cuma günü parlamentoya sunulacağını belirtti.
Britanya Brexit tartışmalarına son noktayı koymak için 12 Aralık’ta erken seçime gitmiş, Brexit’ı savunan Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti 365 milletvekiliyle 650 koltuklu Avam Kamarası’nda çoğunluğu elde etmişti.
Sözcü, tasarılarla AB arasında varılan anlaşma şartlarının yürürlüğe konulmasının hedefleneceğini ve hükümetin AB ile uzun vadeli serbest ticaret anlaşması yapılacağından emin olduğunu söyledi.