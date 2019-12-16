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Yaramazlara biraz batar!

Brexit tasarıları cuma günü parlamentoya sunulacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci için gerekli kanun tasarılarının cuma günü parlamentoya sunulacağını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Britanya Brexit tartışmalarına son noktayı koymak için 12 Aralık’ta erken seçime gitmiş, Brexit’ı savunan Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti 365 milletvekiliyle 650 koltuklu Avam Kamarası’nda çoğunluğu elde etmişti.

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Sözcü, tasarılarla AB arasında varılan anlaşma şartlarının yürürlüğe konulmasının hedefleneceğini ve hükümetin AB ile uzun vadeli serbest ticaret anlaşması yapılacağından emin olduğunu söyledi.

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